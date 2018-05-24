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24 Mayıs 2018 14:18

İş kazasında yaşamını yitiren genç adam toprağa verildi

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden çimento fabrikası inşaatında yaşamını yitiren 29 yaşındaki Hasan Kara, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.

İş kazasında yaşamını yitiren genç adam toprağa verildi

24 Mayıs 2018 14:18


Edinilen bilgiye göre çimento fabrikasının inşaatında mekanik montaj personeli olarak çalışan 29 yaşındaki Hasan Kara, mesai arkadaşı Hacı Mustafa Aslan ile birlikte vinç sepetiyle yükselmeye başladıkları sırada sepete bağlı halatın kopması üzerine toprak zemine düştü.


Hasan Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan mesai arkadaşı ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cenazesi Soma’dan Zonguldak’ın Çatalağzı beldesine getirilen Hasan Kara’nın yakınları gözyaşı döktü.


Kara’nın cenazesi Çatalağzı beldesi Cumayanı Merkez Camii’nde öğle namazını müteakib kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı’na defnedildi.




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