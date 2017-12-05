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05 Aralık 2017 13:08

İş Kur tarafından 6. Kariyer Günleri düzenlendi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından ‘6.

İş Kur tarafından 6. Kariyer Günleri düzenlendi

05 Aralık 2017 13:08

Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri’ programı düzenlendi.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, 6’ncısı düzenlenen kariyer günleri toplantısına katılan herkese teşekkür ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.


6.Kariyer Günlerinde söz alan ve bu tür kariyer günlerinin bir farkındalık oluşturduğunu ve bunların faydalarını göreceklerini dile getiren Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, ‘Ben programı teklif eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bunlar önemli şeyler. Türkiye’de girişimcilik kariyer günü adı altında çok çeşitli programlar, etkinlikler yapılıyor. Bunların bir kısmı gönüllü bir kısmı resmi. Kurumların birçoğu da buna eşlik ediyorlar. Fakat dönüp arkamıza baktığımızda çok bir şey de kalmadığını görüyoruz ancak bunları yapmak önemli. Bir birikim sağlıyor, farkındalık oluşturuyor. Bu yıl, gelecek yıl derken temelde ki yeterlilik, doygunluk oluşturulursa bir yerlerden bunun faydalarını göreceğiz ve bence görmeye de başladık. Bunları basite almamak bu programları önemsemek, toplanıyoruz da ne oluyor dememek gerekiyor. O yüzden ben bu toplantıları çok önemsiyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Programa katkı sağlayan herkese minnettarız’ dedi.


Konuşmaların ardından program video gösterimi ve ödül töreni ile devam etti.




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