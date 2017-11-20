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20 Kasım 2017 11:59

İş makinesi ile çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobil orta refüje çıktı.

İş makinesi ile çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

20 Kasım 2017 11:59

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Ereğli-Zonguldak karayolunun Solak Köyü yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametine seyir eden Güray Meşe idaresindeki 67 LG 312 plakalı otomobil aynı istikamette seyir eden Hamit G. İdaresindeki iş makinesi ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ila otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan iş makinesi sürücüsü otomobilin sollamaya çıktığını ve önünde seyir eden çöp kamyonuna çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve iş makinesini çarptığını söyledi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri de kaza yerine gelerek araçta yangın çıkmaması için tedbir aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, iş makinesi sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.


Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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