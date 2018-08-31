Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 16:14

İş makinesi yüklü tır köprüye oturdu, trafik felç oldu

Zonguldak’ta Fevkani Köprüsü’ne çıkan iş makinesi yüklü tır, köprüye oturdu.

İş makinesi yüklü tır köprüye oturdu, trafik felç oldu

31 Ağustos 2018 16:14

Yarım saat süren çalışma kurtarma çalışmasında trafik felç oldu.


Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu öğlen saatlerinde Fevkani Köprüsü’ne çıkan asfalt makinesi yüklü tır, köprüye oturdu. Aşırı yük ve tonajlı araçların köprüyü kullanmasının yasak olmasına rağmen köprüye çıkan iş makinesi yüklü tır köprüye oturdu. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte kepçe ve dozer yardımıyla oturan tır, kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası tır, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında şehrin kilit noktalarında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Fevkani Köprüsü’nün Madenci Anıtı inişi yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Polisin ve ekiplerin çalışmasının ardından tır kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç