Işık, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrenciler Devrekli Baston Ustası Tansel Işık ile bir araya geldi.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından hayata geçirilen söyleşi programında iş hayatında başarılı olmanın kuraları ve ilçenin sembolü olan Devrek Bastonunun dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgiler verdi.

Üniversite öğrencileri ile karşılıklı yapılan söyleşide Işık kendi hayatından kesitler sunarken, Devrek Bastonun tarihi, imalatı, özellikleri ve bastonun geleceği hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak,” Bugün burada yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan ilçemizin öneli bir değeri olan Devrek Bastonu ile ilgili bilgiler edinmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler Devrek TSO olarak bu önemli değerimizin yaşatılması amacı ile gerek projeler hazırlayarak gerekse panel ve toplantıları hayata geçirmekteyiz. Değerli gençler, okumakta olduğunu bölümleri bitirerek kimin ticari hayata kiminiz memuriyetlerde görev alacaksınız. Ticari hayatın kendine özgü zorlukları bulunmaktadır. Bu aşamaları sizlerle paylaşmak için sizlerle bir araya gelen odamız üyesi Tansel Işık ustamıza ve siz katılımcılara odamız ve ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Programın ardından Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Şule Kıycı tarafından Tansel Işık’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Düzenlene programa; TSO Başkanı Ertan Cıvak, Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Şule Kıycı, Öğretim Görevlisi Afitap Bulut, Öğretim Görevlisi Seda Tabdık ve öğrenciler katıldı.