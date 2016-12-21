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21 Aralık 2016 18:47

İskeleden düşen işçi yaralandı

İskeleden düşen işçi yaralandı

21 Aralık 2016 18:47

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi organize sanayi bölgesindeki inşaatta iskeleden düşen bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki çelik servis merkezi inşaatından çalışan Salih Koçdemir adlı işçi, yaklaşık metre yüksekliğindeki iskeleden boşluğa düştü. Mesai arkadaşları yaralı işçiyi kendi imkanları ile düştüğü yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı işçiyi yarım süren çalışmanın ardından kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçinin hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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