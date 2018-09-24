İŞKUR'dan Meslek Edindirme Projesi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kozlu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü arasında İşbirliği (Özel Politika) protokolü kapsamında düzenlenecek olan ‘Fındık yetiştiriciliği' kursu düzenlendi. Meslek eğitim kursuna katılacak kursiyerlerin seçimi İŞKUR iş ve meslek danışmanı Aynur Baysal Tüten tarafından gerçekleştirildi.

Kursiyer seçimi sonunda, Tüten bireylerin meslek edinmesinin amaçlandığı bu programlara devam edileceğini belirtti.