İsmet İnönü Zonguldak’ta anıldı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nun ölümünün 44. Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İsmet Paşa Parkı’nda düzenlenen anma törenine Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Altun, CHP Merkez İlçe Başkanı Fikret Zaman, partililer, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Altun, İsmet İnönü Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Törende konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İsmet İnönü’yü saygıyla andığını ifade etti. Akdemir, “Ülkemizin başarılı geçmişine, tarihi başarılara adını yazdırmıştır. İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşıdır. İsmet İnönü’nün ülke tarihinde dönüm noktası kuşkusuz Kafkas Cephesi’nde İngilizler ile giriştiği mücadeleydi” dedi.