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10 Mayıs 2018 12:42

İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular

Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törende İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.

İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular

10 Mayıs 2018 12:42


Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve engelliler katıldı. Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde öğretmenleri İstiklal Marşı’na işaret diliyle eşlik etti.


Ardından konuşma yapan Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin ise engelliler için sorunların her geçen gün kalktığını belirterek, "Öncelikle Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak bütün engellilerin haftasını kutluyoruz. Eskiye nazaran engelliler adına sevinebileceğimiz gelişmeler oldu. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen temel sorunlarımız çözülmüş değil. Kamuda bulunan bütün boş engelli kadrolarının doldurulmasını istiyoruz" dedi.




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