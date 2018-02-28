Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:03

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Gümeli İlk ve Ortaokulu’nda yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı.

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

28 Şubat 2018 15:03

Okullarında ilk defa tatbikat yapılan öğrenciler, itfaiyecilere ve tatbikata büyük ilgi gösterdi.


Tatbikatta ekipler tarafından Gümeli Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Atatürk İlköğretim Okulu’nda yangın ihtimaline karşı öğrencilerle beraber yangın tatbikatı yaptı. Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı.


Okul bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş de önce itfaiye ekipleri daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç