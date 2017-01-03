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03 Ocak 2017 21:26

İzinsiz yabancı balıkçı çalıştırmaya 90 bin TL para cezası

İzinsiz yabancı balıkçı çalıştırmaya 90 bin TL para cezası

03 Ocak 2017 21:26

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından balıkçı teknelerinde yapılan denetimlerde izinsiz yabancı balıkçı çalıştıran şahsa 90 bin TL para cezası uyguladı.
Kdz. Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karadeniz’de ki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında avlanan balıkçı teknelerine yönelik ani denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bazı balıkçı teknelerinde 2’si Gürcü, 5’i Afgan olmak üzere toplam 7 yabancı mürettebat çalıştırıldığı tespit edildi. Denetimlerde yakalanan 7 yabancı uyruklu balıkçıya toplamda 90 bin TL para cezası kesilirken, şahıslar Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İzinsiz yabancı balıkçı çalıştıran balıkçı tekneleri hakkında yasal işlem yapılırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.



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