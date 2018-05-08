İzmirli yazar Karelmas’ı yazdı

Çocuk Edebiyatınin, fantastik öykücülüğün ve dramanın öne çıkan isimlerinden Nesrin Aydın Erdem’in minikler için yazdığı son kitabı Nisan ayında piyasaya çıktı. Yazar son eserinde, küçük okuyucularına Osmanlı dönemine ait padişahların hayatlarını, siyasi yaşantılarını, savaşlarını, ilkelerini, yaşam felsefelerini kronolojik sırayla öykülendirerek anlattı. Çocuk edebiyatı yazarlarının eser meydana getirmeyi hobi olarak değil, bir psikolog, pedagog, bir felsefeci, sosyolog, hepsinden önemlisi bir anne ve baba duyarlılığıyla, çocukların hayal dünyalarını, heveslerini, beklentilerini doyuracak şekilde yapması gerektiğini söyleyen Nesrin Aydın Erdem, tarihi karakterlerden ilk olarak Fatih Sultan Mehmet dönemini anlattığını belirtti.

Fatih Sultan Mehmet’in doğumundan ilk tahta çıkışına, eğitmenleriyle olan ilişkisine, çocukluk anılarına, seçtiği mesleğe, kişiliğine, Çandarlı Halil Paşa ile olan çekişmeli ilişkilerine, Ak Şemsettin Hazretleriyle olan güçlü bağlarına, siyasi düşünce yapısına ve İstanbul’un fethine kadar olan hareketli döneme, tarihi bilgilere sadık kalarak tasarladığı öykülerle hayat veren Nesrin Aydın Erdem, bunun çocuklar için eğlenceli ve yararlı bir bilgi toplama tekniği olacağını savundu.

Eserlerinde, pozitif eğitimin gücünü kullanmaya özen gösteren yazar, Yavuz Sultan Selim’in hayatını da kaleme aldığını, eserin yazım aşamasını tamamladığını ve önümüzdeki aylarda Yavuz Sultan Selim’in de tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi çocukların hayal dünyalarını süsleyeceğini ifade etti. Halen Kanuni Sultan Süleyman projesi üzerinde çalışan Nesrin Aydın Erdem, tarihi bilgilerini, karakterlerini öğrenmede zorlanan, çelişkiler yaşayan, çabuk unutabilen çocuklara ezberleme tekniğinin dışında, eğlenceli ve akılda kalıcı öykülerle kıymetli bir tarih serisi bırakmayı ve minik dostlarının hafızalarını güçlendirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi. Öte yandan yazar Aydın, daha önce Zonguldak adına yazdığı "Karaelmas" isimli kitabından sonra ödüle layık görülmüştü.