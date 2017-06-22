Jandarma Devrek’te ağaç dikti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çeşitli tarihlerde şehit olan askerler için şehitler ormanı oluşturuldu. Pınarönü Köyü Müftülük Mevkinde gerçekleştirilen ağaç dikim programında askeri erkan, protokol ve şehit yakınları bir araya geldi. Devrek, belde ve köylerinde toplam 24 şehidin bulunduğunu ve 60 adet ağaç dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan,” Jandarmanın en güzel geleneklerinden biride şehitlerimizin anısına ağaç dikme faaliyetinin yapılmasıdır. Ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması, vatanımıza hizmet etmiş ve cumhuriyet uğruna canlarını feda eden, üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Jandarma Genel Komutanlığının emirleri gereğince jandarma şehitler ormanı ağaçlandırma bu bölgede tesis edilmiş olup, hazırlıklar komutanlığımızca tamamlanmıştır. Bugün hep birlikte Devrek Jandarma Şehitler Ormanını ağaçlandıracağız. Ayrıca il genelinde ilçe jandarma ve karakol komutanlığı kendi bölgelerinde ağaçlandırma faaliyetlerine devam etmektedir. Jandarma Şehitler Ormanı ağaç dikimi töreninde Gazi Mustafa kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Devrek Kaymakamı Yakup Güney ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu memlekette şehitlik mertebesinin önemi anlatılamaz. Bu topraklar vatan olduysa şehitlerimizin kanlarıyla yoğrularak vatan olmuştur. Bu vatan biliyoruz ki şehitlerimizin bizlere emanetidir. Ve bu memlekette şehitliğin önemi ve mertebesinin yüksek olması ve yine bu vatanın, bu memleketin ve devletin biliyoruz ki beka sorunu asla olamayacaktır. Çünkü kahramanlarımız bu memleketi korumak için hala terörle mücadele eden o kahramanlarımız silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet teşkilatımızın mensupları vatan sağ olsun diyerek kanlarının son damlasına kadar bu memleketi korumak için mücadele vermektedirler. Ben şehit ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız Allah onlardan razı olsun."

Düzenlenen ağaç dikim etkinliğine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Haluk Selvi, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, askerler, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.