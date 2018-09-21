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Jandarma ekiplerinden güven ve huzur uygulaması

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Bölgesel Güven ve Huzur’ uygulaması kapsamında, denetimler yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ‘Bölgesel Güven ve Huzur' uygulaması kapsamında, denetimler yapıldı.


Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaycuma'nın Karapınar Belde merkezinde ‘Bölgesel Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Huzur uygulaması kapsamında bin 345 kişi ve 545 araç denetlendi. Denetleme sonucunda kayıp şahıs olarak aranan 5 kişi ve yoklama kaçağı olarak aranan 3 kişi yakalandı. Kontrol edilen 7 araç trafikten men edilirken, 11 bin 567 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

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