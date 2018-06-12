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12 Haziran 2018 14:22

Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın 179.

Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

12 Haziran 2018 14:22

kuruluş yıldönümü Zonguldak’ta törenlerle kutlandı


Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, Zonguldak Garnizon Komutanı ve Askerlik şubesi başkanı Ayhan Kafalı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, tarafından Valilik önü Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


Programda İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan günün anlam ve önemi ne dair bir konuşma yaparak, Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıldönümünü kutlayarak şöyle dedi;


“Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenle mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında geçe, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir” dedi.


Tören sonrasında ise Şehitler Parkı’nda Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Jandarma silah ve teknik malzeme sergi açılışı gerçekleşerek tören son buldu.




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