Jandarma, uyuşturucuya geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce Devrek ilçesi Velibeyler köyünde KOM ekipleri, narkotik arama köpeği ve Devrek ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte C.Savcılığından alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi. F.E. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde yaklaşık 40 gram kubar esrar maddesi ile 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, F.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.