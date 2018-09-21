Jandarmadan alkışlanacak hareket

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, jandarma ekipleri örnek bir tavır sergiledi. Göreve giden jandarma, sırtındaki yük ile yol kenarında bekleyen yaşlı kadını, ekip arabasıyla evine kadar bıraktı.

Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdoğancılar köyünde, sırtında sepete bağlı yükü olan ve yol kenarında uzun süre beklediği öğrenilen yaşlı kadına Alaplı Jandarma ekipleri yardım etti.

Emine Öztürk isimli yaşlı kadını, jandarma aracına alarak köydeki evine kadar bırakan Asayiş Tim Komutanı Uzman Jandarma İsmail Türkmenoğlu'nun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Emine teyze ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak durumu özetleyen Türkmenoğlu, göreve giderken yol kenarında Öztürk'ü gördüğünü ve evine kadar ekip arabasıyla bırakmayı teklif ettiğini, Emine Öztürk'ün büyük memnuniyet duyduğunu ve bizlere dua ettiğini ifade etti.