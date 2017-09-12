Jandarmadan büyük vurgun

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Merkez ilçe, Gökçebey, Çaycuma ve Devrek ilçesinde 5-8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesinde izinsiz kenevir ve uyuşturucu madde imal ve ticari yaptığı tespit edilen O.Ç. isimli şüpheli şahsın evinde ve bahçesinde kökleri kesilmiş, boyları 1-3 metre arasında 51 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ve 49 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Devrek ilçesinde izinsiz kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticari yaptığı tespit edilen N.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada, saksı içinde 8 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 25 adet 7,65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesinde izinsiz kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticari yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli şahsın evinde yapılan aramada evinde bodrum katına gizlenmiş 2 adet çuval içerinde ve 1 adet kavanoz içerisinde 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, izinsiz kenevir ekimi yapan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.