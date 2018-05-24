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24 Mayıs 2018 04:29

Jandarma’dan elektronik kumar aleti operasyonu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri kıraathanelere yapılan operasyonda elektronik kumar makinesi ele geçirdi.

Jandarma’dan elektronik kumar aleti operasyonu

24 Mayıs 2018 04:29


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 4 farklı kıraathanede elektronik kumar aleti olduğu ihbarı üzerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda çeşitli ebatlarda elektronik kumar aletleri ele geçirildi. Tahsin D.’ye ait çay evinde yapılan kontrolde 4 adet kumar oynama makinesi ve bu makinelerin içerisinde bulunan 259 TL, Arif B.’ya ait kıraathanede 2 adet kumar oynama makinesi ve bu makinelerin içerisinde 670 TL, Ali O.’a ait kıraathanede 2 adet kumar oynama makinesi ve bu makinelerin içerisinde 460 TL, Siyami C.’ye ait kıraathanede 1 adet kumar oynama makinesi ele geçirildi.


Şüphelilere Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kumar oynamaktan işlem yapıldı.




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