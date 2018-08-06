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06 Ağustos 2018 17:17

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

06 Ağustos 2018 17:17

Operasyonda 69 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akgöz köyünde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir evde yapılan aramada 69 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar, 68 esrar kağıdı ve esrar yetiştirmekte kullanılan çeşitli malzemenin yanı sıra 1 adet ruhsatsız av tüfeği yakalanırken 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs ”uyuşturucu imal ve ticareti, “uyuşturucu madde bulundurma ve yasa dışı kenevir ekimi” suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.




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