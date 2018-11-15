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Jandarmadan uyuşturucu temin eden satıcılara baskın

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 52 adet satışa hazır uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alaplı Jandarma Komutanlığı, 2 şüphelinin, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri Alaplı'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip sonucu şahısların kaldığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Alaplı Kabalar köyündeki bulunan eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik aranırken, 52 adet etkisi olan kırmızı renkli uyuşturucu maddeler bulundu.


Yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 2 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma komutanlığımız tarafından gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.

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