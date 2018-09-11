Japon televizyon kanalı Kozlu'yu tanıttı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ile röportaj yapan Japon televizyon kanalı Van depreminde ölen Atsuski Miyazaki'nin adının Kozlu'da bir parka verilmesi ve Anıtı'nın yapılmasından dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Yılmaz 2011 yılında gönüllü olarak geldiği Van depreminde depremzedelerin hayatını kurtarırken yaşanan ikinci depremde kaldığı otelde yaşamını yitiren Japon doktor Atsuski Miyazaki adının Kozlu'da yardımseverliği birlik beraberliği ve Japon dostluğunu simgelendiğini belirtti.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, “Ülkemizde yaşanan depreme dünyanın öbür tarafından kalkıp gelerek depremzedelere yardım derken hayatını yitiren Doktor Miyazaki dünyaya örnek olmuş bir İnsandır bizler burada onun adını sonsuza kadar yaşatacağız Başkan Yılmaz Kozlu'nun yeşil ile mavinin buluştuğu Cennet bir yer olduğunu dile getirerek Japon turistlerin Kozlu'ya gelerek tarihi ve doğal yerlerini ziyaret etmesini isteyerek onlara Türk misafirperverliğini göstermek istiyoruz” dedi.