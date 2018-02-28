Kaçak madende hayatını kaybeden maden işçisi, son yolcuğuna uğurlandı

Ölen işçinin bir ay sonra üniversiteden mezun olacak olan oğlu ise babasının cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Kozlu Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan kaçak kömür ocağında meydana gelen olayda karbondioksit gazından zehirlenen maden işçisi Hasan Okumuş (47) son yolcuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş’un cenazesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan Kevser Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Hasan Okumuş’un Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü’nde öğrenim gören oğlu Bülent Okumuş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve yakınları katıldı. Okumuş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Maden işçisinin önümüzdeki ay mezun olarak pilot olacak olan oğlu Bülent, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Bülent’i cenazeye katılan yakınları teselli etti. Öte yandan maden ocağından hayatını kaybeden diğer maden işçisi Hayrettin Akdemiroğlu ise Kozlu Çırgan köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.