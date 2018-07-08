Kaçak madendeki göçükte ölen işçiler son yolculuğa uğurlandı

İşçilerden birinin bir süre önce özel maden ocağından emekli olduğu 13 gün önce kaçak maden ocağında işe girdiği öğrenildi.

Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi’nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında dün akşam 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30) isimli maden işçileri mahsur kaldı. Olay yerine gelen AFAD, 112 acil sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sonrasında iki işçiye saat 23.00 sıralarında ulaşıldı. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilen işçilerden Hasan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Conkur’un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Emekli madenci 13 gün önce kaçak madende işe başlamış

Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan iki çocuk babası Erkan Conkur’un cenazesi maden ocağının bulunduğu mahalleye getirildi. Karadon Mahallesi Site Camii’nde helallik alınan Conkur için dua edildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Conkur’un cenazesi defnedilmek üzere Bartın’ın Kayadibi köyü Serdaroğlu Mahallesi’ne götürüldü. Özel bir maden ocağından emekli olan Conkur’un 13 gün önce kaçak maden ocağında işe başladığı öğrenildi. Conkur’un acı haberi ise Bitlis’te askerlik görevini yapan oğluna verildi.

"Hepimiz doğuştan madenciyiz"

Erkan Conkur ile kaldığı göçükten ekiplerce çıkartılan Hasan Yıldız’ın yaşadığı ümidiyle "Hadi Hasan, dayan Hasan" diye seslenen arkadaşları ise hastaneden gelen acı haberle yıkıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Yıldız’ın, amatör küme takımlarından Subatanspor’da futbol oynadığı öğrenildi. Madencinin tabutunun üzerine de futbol oynadığı takımın forması konuldu.

Yıldız’ın yakınları ise "Bu memlekette fabrika vardı da işe başlamadı mı? Hepimiz doğuştan madenciyiz" diye konuştu. Yıldız’ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından Karadon Site Camii’nde kılınan öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç ve madencinin yakınları katıldı. Hasan Yıldız’ın babası Erol ve iki ağabeyi de kardeşlerinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Öte yandan Hasan Yıldız’ın bekar olduğu da öğrenildi.