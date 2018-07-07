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07 Temmuz 2018 20:50

Kaçak ocakta mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaçak ocakta mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

07 Temmuz 2018 20:50

Öte yandan TTK Tahlisiye ekipleri de göçüğün meydana geldiği ocağa girdi.


Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi’nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) isimli maden işçileri mahsur kaldı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112Acil Sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Tahlisiye ekipleri hazırlık çalışmalarının ardından ocağa giriş yaptı. Öte yandan maden ocağına çok sayıda malzeme takviyesi yapıldı.


Vatandaşlar ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.




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