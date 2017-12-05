Kadın dilencinin üzerinden tarihi eser çıktı

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dilencilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda çok sayıda dilenci zabıtalar tarafından alınarak Kdz. Ereğli Belediyesi’ne götürüldü. Yapılan üst aramalar sırasında Hamide D. isimli kadının çantasının bir bölmesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir madalyon ile sikke bulundu. Hamide D. zabıta ekipleri tarafından polis ekiplerine, madalyon ile sikke ise Müze Müdürlüğü ekiplerine tutanakla teslim edildi. Zabıta ekipleri ayrıca Alev T., Sevilay D. ve Yeter T.’ye dilencilik yapmaktan işlem yaptı.

Yapılan uygulama ile ilgili olarak açıklama yapan Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun “Hamamüstü Sokak ve Tulumba Sokak üzerinde şehir dışından geldiklerini tespit ettiğimiz H.D., Y.T., A,T, ve S.D. isimli dilencilerin üzerlerinde bayan zabıta memuru ekiplerimiz yaptıkları aramada bir miktar para ile H.D.’nin üzerinde 1 adet tarihi madalyon ve 1 adet tarihi sikke ele geçirdiler” dedi. Dursun, ilçe genelinde dilencilere yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.