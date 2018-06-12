Kadın girişimci kendi işinin patronu oldu

Yıllardır eşinin işyerinde eşine yardım eden Bozkurt matbaa açan bir kadın girişimci olarak kendi işini kurmak isteyen kadınlara örnek oluyor.

Kamu yönetimi mezunu olan Yurdagül Bozkurt üniversite sonrası program kurslarına giderek kendini geliştirmiş ve eşinin bilgisayar üzerine olan işyerinde çalışmaya başladı. Kendi işini kurma fikrinin oluşmasını aktaran Bozkurt, "Eşimle birlikte çalışırken İŞKUR’un personel alım hizmetlerinden yararlanıyorduk. Kendi işyerimi açma düşüncesi hep vardı fakat nereden başlayacağımı bilmiyordum. Nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda İş-Kur’dan yardım istedim. Destek için girişimcilik kursuna gitmem gerektiğini o süreçte öğrendim ve girişimcilik kursuna katılarak belgemi aldım. Daha sonra işyerimi açtım. Dijital baskı makinesi, kaşe makinesi, montaj pozlama makinesi ve maşalı baskı makinesi kullanarak davetiye, kartvizit, broşür, etiket, el ilanı, afiş imsakiye basarak çalışmaya başladık. Ayrıca günlük yerel gazetemizi de kendimiz hazırlıyor ve basımını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kendi işinin patronu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bozkurt, "’Ben bu yola çıkmadan önce sadece hayallerim vardı, nereden başlayacağımı nasıl yapacağımı bilmiyordum. İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu ve İş-Kur personelinin yönlendirmesi ile kendime bir yol haritası çizdim ve çalışmalara başladım. Hayallerinizden vazgeçmediğinizde ve doğru adımlar attığınızda mutlaka emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir kadın girişimci olarak henüz çok başında olmama rağmen çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu süreçte bana fikirleriyle destek olan Gönül Hanım ve personeline çok teşekkür ederim" dedi.