İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın kolları tarafından aşure programı düzenledi

Devrek AK Parti Kadın Kolları tarafından aşure programı düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesi AK Parti Kadın Kolları tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikram programı düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen aşure programına çok sayıda davetli iştirak etti. Parti binası önünde gerçekleştirilen aşure dağıtım programı ile ilgili bilgi veren Devrek AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen,” Muharrem ayının girmesi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikram programını bu yılda yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve etkinliĞmize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Yapılan dua ile ikramı başlatılan aşure programına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek ile çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.