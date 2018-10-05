Kadın kolları tarafından aşure programı düzenledi

Zonguldak'ın Devrek ilçesi AK Parti Kadın Kolları tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikram programı düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen aşure programına çok sayıda davetli iştirak etti. Parti binası önünde gerçekleştirilen aşure dağıtım programı ile ilgili bilgi veren Devrek AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen,” Muharrem ayının girmesi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikram programını bu yılda yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve etkinliĞmize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan dua ile ikramı başlatılan aşure programına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek ile çok sayıda davetli katıldı.