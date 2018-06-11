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11 Haziran 2018 06:09

Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı

Zonguldak Alaplı’da sedef kaplamalı sanduka içinde vatandaşlara sunulan Hz.

Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı

11 Haziran 2018 06:09

Muhammed’e (SAV) ait Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.


Her yıl olduğu gibi Kadir gecesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler Alaplı Merkez Camii’de uzun kuyruklar oluşturdular. Teravih namazının ardından sıraya giren vatandaşlar, cami görevlisi tarafından sanduka içinden alınan küçük cam tüp içinde bulunan Sakal-ı Şerif’i ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu. Ziyarete açılan camide vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak Sakal-ı Şerif’e halk büyük ilgi gösterdi.


Yaklaşık bir saat süren Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulu anların yaşandığı görüldü. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif-i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif-e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara ziyarete açıldı.Gece dolayısıyla vatandaşlara, gül suyu lokum ikram edildi. Gecenin sonunda ise Teravi namazına katılan bayanlara sergilenen Sakal-ı Şerif seneye tekrar vatandaşlara gösterilmek üzere sedef kaplamalı sandukası konuldu.




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