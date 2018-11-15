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Kaldırımı işgal eden 37 esnafa 4 bin 588 lira ceza

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde kaldırım işgali yapan 37 esnafa toplam 4 bin 588 TL para cezası uygulandı.


Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu ekipleri Zonguldak kent merkezinde kaldırım işgal denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde işgalden toplam 37 esnafa kişi başı 124 TL olmak üzere toplam 4 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde kaldırım işgaline uymayan esnaflara cezai işlem sonrası dükkanlarını yönetmeliğe uygun hale getirilirken denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.


Denetimlerin sıkılıkla devam ettiğini ifade eden Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, “İyi niyet çerçevesinde yaptığımız ihtarlarımıza rağmen ısrarla kaldırımları işgal etmeye devam ettiğini tespit ettiğimiz esnaflarımıza para cezası ile yaptırım uyguluyoruz. İhtar edilen esnaflarımız tekrar kurallara uymadıkları takdirde caydırıcı yaptırım cezaları uygulanmaya devam edilecektir” dedi.

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