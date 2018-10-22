Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Zonguldak'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri, Zonguldak'a gelerek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti.

BAKKA'da gerçekleştirilen ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri'nin yanı sıra Genel Müdür Barış Yeniçeri'nin Özel Kalem Müdürü Ahmet Şimşek, KOSGEB İl Müdürü Güven Aktaş, Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vekili Ayben Özkan da hazır bulundu.

Ziyareti değerlendiren Yeniçeri, “Ajansımızı yerinde ziyaret ettik. Günübirlik bir ziyaret ama verimli bir ziyaret olacaktır. Bundan sonra da aynı şekilde ajanslarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki bir yılda inşallah değişim ve dönüşüm dönemi olarak planlıyoruz. Bu anlamda da gidiş gelişlerin önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlara katkısı olacağını düşünüyorum. Yerelde de bu farkındalığın olması güzel bir durum. En azından ajanslar etkinliklerini, farkındalıklarını devam ettiriyorlar. Alanda etki anlamında daha da görünür kılacağız” diye konuştu.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, ise “Yeni hükumet sisteminin kurulmasıyla birlikte artık kalkınma ajanslarının genel müdürlüğü var. Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri de bizi ziyaret etti. Kendileri sürekli sahadalar. Bu kapsamda da bugün Zonguldak'ı ziyaret etti. Personelimizi ziyaret etti. Tek tek tanıştı. Tekrar bir personel toplantısı gerçekleştireceğiz” diye ifade etti.