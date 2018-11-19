Kalp krizinden ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi 1. Amatör Küme futbol liginde oynanan Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor karşılaşmasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden futbolcu düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli 1. Amatör küme futbol liginde Eleşler spor ile Gülüç Belediyespor Alaplı stadında dün karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devre arasında Gülüç Belediyesporlu Miraç Bekdaş soyunma odasına giderken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan futbolcu için 112 sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından futbolcuyu Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 28 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Miraç Bekdaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden futbolcu için bu gün Kdz. Ereğli Bozhane Camisi'nde İkindi Namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Bekdaş çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.