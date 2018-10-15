Kamitoğlu, enflasyonla mücadele programını açıkladı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu ‘Enflasyonla Mücadele Programı' hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamitoğlu, oda üyelerinin kampanyaya katılmaya davet ederek, fiyat istikrarının makroekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da iyileşme elde ettiğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürüldüğünü belirterek, “Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir” dedi.

“Türk özel sektörü elini taşın altına koymaktadır”

Kamitoğlu enflasyonla mücadelenin işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu ifade ederek, “Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz” diye konuştu.