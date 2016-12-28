Kamu Hastaneler Birliği Zonguldak’taki hastaneler hakkında bilgi verdi

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği İl genelinde hastanelerde vatandaşlara hizmet vermeye başlayan özellikli birimlerle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu.

Genel Sekreter Uzman Dr. Muharrem Erdem yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi; "Hedefimiz, İlimiz kamu hastanelerini daha ileri teknoloji ve ekipmanlara sahip kaliteli hizmet veren sağlık tesisleri haline getirmektir. “Önce İnsan” ilkesiyle stratejiler belirleyen Bakanlığımızın bu ilkesine sadık kalarak; Kamu Yararı, Hasta ve Personel Memnuniyetine önem vermek kaydıyla ilimizde eksikliği hissedilen, zaman zaman il dışı hasta sevklerine sebep olabilen yoğun bakım üniteleri ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda; 2015 yılı ocak ayı itibariyle 100 yatak olan yoğun bakım ünitelerimiz (41 yatak 1. Basamak Yoğun Bakım, 21 yatak 2. Basamak Yoğun Bakım, 22 yatak 3. Basamak Yoğun Bakım ile 16 Kuvözlü 1. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım) 2016 yılı sonu itibariyle 140 yatak (46 yatak 1. Basamak Yoğun Bakım, 27 yatak 2. Basamak Yoğun Bakım, 42 yatak 3. Basamak Yoğun Bakım, 16 Kuvözlü 1. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım ile 9 Kuvözlü 2. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım) olarak hizmet vermektedir. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanemizin 20 yatak 3.basamak yoğun bakım servislerinin tescil işlemleri tamamlanmış olup hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Ayrıca Kdz. Ereğli Devlet Hastanemize 2. basamak 7 yataklı genel yoğun bakım ünitesi ile Devrek Devlet Hastanesine 1. Basamak 5 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılması için tescil başvurusunda bulunulmuştur.Bu yoğun Bakım ünitelerimizin açılmasıyla yoğun bakım yatak sayımız 152 olacaktır. Böylelikle 2 yıl gibi kısa bir süre içinde ilimizin yoğun bakım yatak sayısında yaklaşık yüzde 50 lik bir artış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmaların yanı sıra yoğun bakım yatak doluluk oranının yüksek olması ve ortalama kalış gün sayısının uzun olması sebebiyle Atatürk Devlet Hastanesi 15 yatak ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi 17 yatak palyatif bakım yatağı olarak ruhsatlandırılmış ve toplam 32 yataklı tek kişilik, tuvaletli, banyolu tam donanımlı odalarda palyatif bakım merkezi hizmeti verilmeye başlanmıştır.. Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır. Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, konan tanısı neticesinde yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır. “