Kamyon ciple çarpıştı: 2 yaralı

Kazada cipte sıkışan sürücüyü çevredekiler kapıyı zorlayarak araçtan çıkarttı. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız ise kamyondan fırlayan parçalarla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Asma istikametinden şehir merkezi istikametine giden Sabahattin D. idaresindeki 67 EE 674 plakalı kamyon, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan kamyon, ardından aynı istikamette giden ciple çarpıştı. Kazada cipin sürücüsü Şenol D. aracının içerisinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar cipin kapısını zorlayarak sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Ambulansa alınan Şenol D., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emine Nurer ise çarpışma nedeniyle kamyondan fırlayan parçalardan yaralandı. Yere düşen genç kız, çevredekilerin yardımıyla kaldırıma oturtuldu. Bir süre ambulans bekleyen genç kız da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.