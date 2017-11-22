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22 Kasım 2017 21:00

Kamyonet 15 metreden bahçeye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet yaklaşık 15 metreden bahçeye uçtu.

Kamyonet 15 metreden bahçeye uçtu: 1 yaralı

22 Kasım 2017 21:00

Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bağlık Mahallesi İsmail Mazlumcu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Kalkan (22) idaresindeki 67 LL 909 plakalı hafif ticari kamyonet, önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması ile yoldan çıktı. Tel örgüleri parçalayarak yaklaşık 15 metreden bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, tedbir amaçlı bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.


Kaza yapan hafif ticari kamyonet kullanılamaz hale gelirken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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