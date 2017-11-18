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18 Kasım 2017 22:09

Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

18 Kasım 2017 22:09


Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı mevkiindeki köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Mahmut Demir’e Alaatin Y. (59) idaresindeki 67 TD 770 plakalı hafif ticari kamyonet çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen yaşlı adam kazada ağır yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Mahmut Demir, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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