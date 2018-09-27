Kamyonla kahvehaneye daldı, faciadan dönüldü

Zonguldak'ta kullandığı kamyonun hakimiyetini kaybeden sürücü kahvehaneye çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Muharremşah köyü Kuğumcuoglu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A., idaresindeki 67 NU 757 plakalı kamyonu ile seyir halindeyken aracının hakimiyetini kaybederek Ramazan Keçibaş'ın evine ve kahvehanesine çarptı. Kazada yaralanan herhangi bir kimse olmazken, ev ve kahvehanede büyük miktarda maddi zarar meydana geldi.