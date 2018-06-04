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04 Haziran 2018 18:25

Kandilli’deki maden ocağı ihaleye çıkıyor

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 2014 yılında üretim durdurma kararı alınan Armutçuk Alacaağzı Maden Ocağının ihalesi 06 Haziran 2018 Çarşamba günü yapılacağını belirtti.

Kandilli’deki maden ocağı ihaleye çıkıyor

04 Haziran 2018 18:25


Milletvekili Çaturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı Alacaağzı maden ocağı rödevans yoluyla HEMA tarafından işletilmekte iken 2014 yılında üretim durdurma kararı almıştı. Atıl vaziyette bulunan ocağın tekrar işletilmesi, ekonomiye kazandırılması ve istihdama katkı sağlaması için girişimlerimiz sonucunda Armutçuk Alacaağzı Maden Ocağının ihalesi 06 Haziran 2018 Çarşamba günü yapılacaktır. Bu ocak tekrar işletilmeye başlandığında bölgemizde yaklaşık 700-800 kişi istihdam edilmiş olacaktır. İhalenin ve sonucunun ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”




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