Zonguldak ‘ta adını sosyal sorumluluk projeleri ile birçok etkinlik düzenleyen Nur Sarı, kanser hastaları yararına konser düzenlenecek. 23 Kasım tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konser hakkında bilgi veren Nur Sarı, ”Yine çok değerli ve anlamlı bir proje ile birlikte olacağız. Gündüzde çokça yaygın olan kanser hastalığına bir ufak umut olmak için bu yola çıktık. Onkoloji servisi için düzenlemiş olduğumuz konser 23 Kasım 2018 tarihinde Atatürk Kültür Merkezin'de Saat:18:30 da Aysel Yakupoğlu bizlerle olacak. Konserimiz bir sosyal sorumluluk konseridir. Bizleri yalnız bırakmayan her zaman her koşulda yanımızda olan sevenlerimizle birlikte böylesi bir projede yine yol almanın gururu içindeyiz. Tüm Zonguldak halkının desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.