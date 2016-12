Kantarcı, Rektör Özer’e teşekkür etti

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu’nun YÖK tarafından onaylanarak hizmete açılması üzerine BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma yerleşkesinde, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmasından son derece mutlu olduğunu söyledi. Kantarcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Rektörümüz Mahmut Özer, aylar önce bizlere, Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunun açılması için son aşamaya gelindiğinin müjdesini vermişti. Yükseköğretim Kurulu’nun bu talebi onaylamış olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendim. İçinde Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süt ve Besi Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi programlarının yer alacağı yüksekokul, bölgemizde oldukça önemli bir yer tutan gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayacaktır. Mevcut öğrenci sayısının iki katına çıkaracak bu okul, ilçemizin, sosyal, kültürel, ekonomik hayatında da canlanma sağlayacaktır” dedi.



"Tüm Zonguldak adına müteşekkirim"

Rektör Mahmur Özer’in şahsi gayretlerinin bu kararda büyük etkisi olduğunu söyleyen Kantarcı, “Sayın Rektörümüzün üniversiteyi büyütmek için nasıl bir çaba harcadığının yakın tanıklarından biriyim. O açıdan yalnızca Çaycuma değil tüm Zonguldak adına kendine müteşekkirim. Yeni yüksekokulumuz, planlanan Filyos Vadisi Projesi’nde ne gibi yatırımların yapılması gerektiği konusunda da ipuçları vermektedir. Bölgemizdeki en değerli tarımsal topraklara sahip olan Filyos Vadisi’nde organik tarım, manda yetiştiriciliği başta olmak üzere hayvancılık, tarih ve doğa turizmi gibi programlar geliştirilmeli, kurulacak endüstriyel tesisler, bu sektörlere zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir. Sayın rektörümüz bu okulla, kentimizin önüne aynı zamanda bir vizyon da koymuştur. Bir bilim kurumu olan üniversitemize yakışan da, zaten budur” dedi.



"BEÜ ile her türlü işbirliğine hazırız"

Çaycuma Belediyesinin Bülent Ecevit Üniversitesi ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu da söyleyen Kantarcı açıklamasını, “Çaycuma yerleşkesi Bülent Ecevit Üniversitemizin hem alan genişliği, hem de öğrenci sayısı açısından en büyük yerleşkesidir. Biz Çaycuma Belediyesi olarak buranın gelişmesi, daha nitelikli eğitim vermesi, ülkenin diğer yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın bize emaneti olarak gördüğümüz öğrencilerimize sosyal, kültürel, sportif olarak daha fazla imkân sunulması için, belediye olarak, üniversitemizle her türlü işbirliğine hazırız, emirlerindeyiz. Gelişmeler Çaycuma’yı bir bilim üssü yapmayı hedefleyen belediyemizin ne kadar bir doğru yolda olduğunu da göstermektedir. İlçemize kazandırdığı değerler için Sayın Mahmut Özer ve mesai arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyor, kendilerine saygılarımı sunuyorum” diyerek tamamladı.