Kantarcı, "Tarihe imza attık"

Sadece bizim partimizin arkadaşları değil AK Partili arkadaşlarımız da üstün bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir” dedi.

Çaycuma Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bülent Kantarcı başkanlığında yapıldı. Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan toplantıya meclis üyeleriyle daire amirleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yapılan bir aylık çalışmalardan oluşan bir slayt gösterim yapıldı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kantarcı, “Kamuoyuna açıklama yapmak istiyoruz. Bizim genellikle söylemlerimizde şehir içinde asfalt kullanımını tercih etmediğimizi hep söyledik. Bizi dikkatle dinleyen bir kamuoyu var. Her şeyi yakından takip ediyor, ‘Niye burada asfalt yapılıyor’ diye sorular geliyor. Bunun sebebi çok açık. Bir yatırım yaparken mevcut var olan bir takım varlıklarımızı korumak istiyoruz. Bu caddede ortada bir refüj vardı. Refüjün olduğu yerden yağmur suyu hattını geçirdik. Yola dokunmadık. Yolun da iki tarafında önceden dökülmüş sağlam beton kaplama bulunuyordu. Yanlarında da parke taşları vardı. Yolun genel yapısını koruyarak sadece üzerini bir kaplama yaparak burayı çok ekonomik bir şekilde hizmete sokabileceğimizi düşündük. Belki 100 liraya mal olacak bir şeyi 30 lira gibi bir rakama mal etmiş oluyoruz. Bu da belediyemizin tasarruf örneklerindendir. Hastane yolunda ve Pehlivanoğlu Caddesi’nde de benzer şekilde hareket ediyoruz. Alt yapıları geçirdik. Alt yapıları geçirirken, mevcut kaplamaya mümkün mertebede dokunmamaya çalıştık. Sadece lazım olan yerleri kazdık. Ve bu yamalı görünen yerden kurtulmak için de buralara da sıcak asfalt kaplama yapacağız” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün “İmar Düzenlemesi ve Kamulaştırma Sonucu Oluşan İmar Yollarının İsim Verilmesi” talepli yazı görüşüldü. Meclisin oy birliğiyle kabul etmesiyle cadde ve sokaklara isim verilmesi için Türlü İşler Komisyonu’na havale edildi. Başkan Kantarcı, Pehlivanlar ve Yeşiltepe Mahallesi’ndeki çalışmaların sona erdiğini ve yeni cadde ve sokakların oluştuğunu belirterek, “Her iki mahallemizdeki uzun maraton sona erdi çok şükür. Önce imar planını düzenlemiştik peşinden 18 uygulamalarına girdik. Ve dolayısıyla bu planlanmış alanda nur topu gibi yeni cadde ve sokaklarımız oluştu. Bunlara çok sayıda isimler verilmesi gerekiyor. Bu isimler için Türlü İşler Komisyonu’na havalesi gerekiyor. Türlü İşler Komisyonu bu konuda yapacak çalışmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Mecliste, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün “Belediye Tahsislerini Araştırma Komisyonu Kurulması” talepli yazısı görüşüldü. Başkan Kantarcı, Belediyemizin geçmiş yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu tahsislerinin bulunduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: “Bu tahsislerle ilgili zaman zaman bilgi gerekiyor. Maalesef arşivimiz de pek istediğimiz gibi olmadığı için tahsis yapılmış mı, yapılmamış mı, ya da yapılan tahsisler yasaya, kurallarla uygun mu, değil mi bu konuda bir araştırma yapılması ihtiyacı duyduk. Bu konuda bir komisyon kurulmasını arzu ediyoruz.” Daha sonra yapılan oylama ile meclis üyeleri Cengiz Gökçe, Fuat Kalaycı ve Mustafa Topçu, oy birliğiyle belediyenin geçmiş yıllarda kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu tahsisleri incelemek üzere Belediye Tahsislerini Araştırma Komisyonu’na seçildi.

İller Bankası’nda 4 milyon lira kredi çekilmesi için kendisine yetki verilmesi için yapılan görüşmeler sırasında konuşan Başkan Kantarcı “35 milyon lira borç ile belediyeyi devralmıştık. Şuanda 41 milyon lira borcumuz var. Bu talep edilen hariç. Ancak kasamızda 15 milyon lira para var. Gerçek anlamdaki borcumuz 26 milyon lira. 17 milyon lira bütçe ile 35 milyon lira borçlanılmış şimdi 42 milyon lira bütçe ile 26 milyon lira borç var. Ve bu biz aldığımız borçları yatırımlarda kullandık. Ve bunların misli misli karşılığı var. Aldığımız hiçbir krediyi hiçbir cari harcamada veya başka bir borç ödemede kullanmadık. Ve geldiğimizden itibaren de bizim ödediğimiz borçla 35 milyon liraya yakın bir borç ödedik. 41 milyon lira borç almışız, 35 milyon lira borç ödemişiz ve şu anda kasamızda 15 milyon lira para var. Demek ki biz aldığımız borçtan daha fazla da borç ödemişiz. Tehlike yok yani. Tam tersine düzgün bir mali yapımız var. Türkiye’de örnek bir belediyeyiz” dedi.

Başkan Kantarcı, 4 yılı bitirdiklerini 5’inci yıla girdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Çaycuma Belediye Meclisi, bu dönem tarihe imza atmıştır, Çaycuma tarihine imza atmıştır ve hep berber attık bu imzaları. Ben burada huzurunuzda sadece bizim partimizin arkadaşları değil AK Partili arkadaşlarımız da üstün bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Çaycuma halkı bu meclise minnettardır. Yiğidin hakkını kimse inkâr edemez. Burada biz çok uyumlu çok ahenkli kararlar aldık. Belki de tarihte böyle bir şey yoktur. Son derece uyumlu, güzel bir meclis ve inşallah sonuna kadar da böyle devam edecek. Ben böyle bir meclise başkanlık yapmaktan dolayı son derece mutluyum, bahtirayım ve bu yönden de sizlere şükranlarımı sunuyorum.”

Belediye meclisi ikinci birleşim tarihi ise 9 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.