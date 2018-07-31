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31 Temmuz 2018 11:53

Kapuz Plajı’nda kadınlar günü etkinliği başladı

Zonguldak’ta en çok tercih edilen Kapuz Plajında kadınlar günü bugün itibariyle başladı.

Kapuz Plajı’nda kadınlar günü etkinliği başladı

31 Temmuz 2018 11:53


Zonguldak halkının ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kapuz Plajın vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Daha önceden haftanın Salı ve Perşembe günleri kadınlara tahsis edilen Kadınlar Günü etkinliği bugün itibariyle resmen başladı. Sabah erken saatlerde tahsis edilen uygulamaya kadınlar çok sevinirken, kadınlar gününden haberi olamayan erkekler geri dönmek zorunda kaldı.


Sabah erken saatlerde plaja akın eden vatandaşlar denizin tadını çıkarttı. Salı ve Perşembe günleri kadınlara özel olarak tahsis edilen uygulama sezon sonuna kadar devam edecek.




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