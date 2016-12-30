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30 Aralık 2016 14:34

Karadeniz coştu, liman çöple doldu

Karadeniz coştu, liman çöple doldu

30 Aralık 2016 14:34

Zonguldak’ta, yağmur ve rüzgarın etkisiyle Liman Caddesi’nde dev dalgalar oluşurken, dalga boyu 7 metreyi aştı. Üzülmez ve Acılık derelerinin getirdiği çöpler de limana doldu.
Zonguldak kent merkezinde dün akşamdan bu yana aralıklarla süren yağmurun ardından liman çöple doldu. Balıkçı tekneleri Üzülmez ve Acılık derelerinin getirdiği çöp yığınlarıyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerini limana bağlayan balıkçılar, mahallelerde derelere atılan çöplerin limana ulaşmasına tepki gösterdiler. Balıkçılar, denizin temiz tutulmasını ifade ettiler.
Öte yandan, geceden bu yana aralıklarla yağan yağmur ve rüzgarla birlikte Karadeniz’de dalga boyu arttı. Dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.



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