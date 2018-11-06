Karadenizli çiftçilere fındık eğitimi verilecek

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(BAKKA) ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında fındık üreticisi çiftçilere 4 gün sürecek teorik ve pratik eğitim verileceği belirtildi.

Kdz. Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile BAKKA'nın ortaklaşa yaptığı ''Fındık Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Yöntemler'' isimli proje kapsamında ilçe genelindeki fındık üreticilerine eğitimler verileceği belirtildi. Kdz. Ereğli Tarımve Orman İlçe Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(BAKKA) tarafından finanse edilen ve sözleşmesini imzaladığımız ''Fındık Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Yöntemler'' konulu eğitim projemiz başlıyor. Ormanlı bölgesi başta olmak üzere ilçemizdeki fındık üreticileri ile İl ve İlçelerimizde Tarım Müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller projenin hedef grubudur. Bölgemizde özellikle bilgi eksikliğinden kaynaklı hatalı uygulamaların azaltılması, üründe verim ve kalitenin yükseltilmesi dolayısı ile ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla fındık bahçelerinde gübreleme, budama, dip temizliği, hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir. 5 gün (120 saat) süreli eğitim projemizde; bölgemizi çok iyi tanıyan ve fındık konusunda uzman olan Prof. Dr. Turan Karadeniz, Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ve Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş tarafından eğitimler verilecektir. 10 Kasım 2018 ile 14 Kasım 2018 tarihleri arasında ‘‘Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezinde'' yapılacak olan eğitimlere tüm fındık üreticilerimiz aileleri ile birlikte katılabilecektir. Eğitimler teorik ve uygulama şeklinde yapılacak olup; katılanlar için eğitim sonunda sertifika verilecektir.”