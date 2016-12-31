Karaduman ev ve kahve toplantılarına devam ediyor

AK Parti Merkez İlçe teşkilatı tarafından Merkez Mithatpaşa Mahallesinde ev toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ve partililerin katıldığı toplantıda Mülkiyet Kanunu ve mahallenin sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Mahalle halkının sorunlarını dinleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, mahalle halkına Mülkiyet Kanununun ne zaman ve nasıl uygulamaya geçeceği ile ilgili bilgiler vererek Zonguldak’ta devam eden projeleri aktardı.

“Mülkiyet sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Zonguldak’ın en büyük problemlerinde biri olan Mülkiyet Kanununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, “Zonguldak’ta bulunan 19 mahallemizde gezilerimizi sürdürüyoruz. Sadece seçim gezilerinde değil normal günlerde ev toplantılarına devam ediyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında oluyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözümü noktasında kurum yetkilileri ile görüşerek takiplerini devam ettiriyoruz. Programlarımız ev toplantısı, kahve toplantısı olarak devam edecek. Bildiği üzere Zonguldak’ın en büyük problemi olan mülkiyet problemini çözmüş olmanın mutluluğu içinde bu uygulananın nasıl başlayacağını anlatarak halkımıza bilgiler veriyoruz. Bu kanunun geçmesinde emeği geçen milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımız bütün mahallelerde devam edecek. Halkımızın sadece seçim zamanı değil hep yanındayız” şeklinde konuştu.