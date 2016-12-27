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27 Aralık 2016 18:28

Karaduman, Mehmet Akif Ersoy’u andı

Karaduman, Mehmet Akif Ersoy’u andı

27 Aralık 2016 18:28

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80’inci yılı nedeniyle AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman bir mesaj yayımladı.
Karaduman mesajında, "İstiklal mücadelemizin ölümsüz destanı, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ortak sesi olan İstiklal Marşımızı ölümsüz mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, her zaman memleketimizin en güçlü kalemlerinden biri olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, en zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanması ve yaşatılması için çalışmıştır.
Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı’mızı bizlere kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.



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