Karaduman, yeni yılı kutladı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman,yeni yıl mesajı yayımladı.

Karaduman mesajında şu düşüncelere yer verdi; "Gerek ülkemiz, gerekse dünyamız için önemli gelişmelerin yaşandığı, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla coşku ve umutla giriyoruz.

Sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak temennimizdir. Yeni bir yıl yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle ; Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2017 yılının ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim."