Karakuş Çaycumaspor Kulübü Başkanı oldu

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig ekiplerinden Çaycumaspor’u yeni yönetimi belirlendi. Kulübün geçtiğimiz hafta yapılması gereken olağan kongresinde başkan adayı çıkmaması üzerine bu hafta ikinci olağan kongre gerçekleştirildi. Kongre sonunda Kulüp Başkanı Ercan Karakuş seçildi.
Çaycumaspor yönetim kurulu şu isimler, "Ergün Ece, Zekai Kamitoğlu, Hayri Kandemi, Adnan Tıska, Barbaros Uçar, Kadir Özkara, Barış Aşan, Yeliz Alagöz, Engin Zeren, Barış Yeşil, Onur Gülşen, Rüştü Amil, Atilla Bayar, Ersin Akyüz, Aziz Akyiğit, Ecevit Kalaycıoğlu, Rıza Yıldız, Ekrem Çelen, Yalçın Bostanıvar, İlyas Özçelik, Erol Şen, Caner Gemeç, Murat Üstünkul, Ender Çelik, Yücel Korkmaz, Teoman Temelkuran, Korhan Uzaldı, Satılmış Topçu, Sait Altay, Orhan Öz, Gurbet Altay."