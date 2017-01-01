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01 Ocak 2017 11:56

Karaveli, saldırıyı kınadı

Karaveli, saldırıyı kınadı

01 Ocak 2017 11:56

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İstanbul’da yaşanan saldırıyı kınadı.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, açıklamasında birlik mesajı verdi. Karaveli, "İçeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı elde edilen önemli başarıların ardından sıkışan terör örgütleri daha da vahşileşerek yeni yıllarını kutlayan masum vatandaşlarımız ve yabancı misafirlerimize saldırdılar. Saldırıdan da anlaşılacağı gibi yapılan saldırı planlanmış bir eylemdir. Amacı farklı anlayış ve yaşam tarzları arasında çatışma ortamı oluşturarak insanlarımızı karşı karşıya getirmektir. Geçtiğimiz bu hassas dönemde bu tür yaklaşım ve söylemlerden uzak durarak daha da kenetlenmeliyiz. Millet olarak bize çok büyük görevler düşüyor. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.



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